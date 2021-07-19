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مقتل وإصابة العشرات باصطدام حافلة ركاب وعربة مقطورة في باكستان

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وأصيب أكثر من 30 آخرين، جراء حادث اصطدام بين حافلة ركاب وعربة مقطورة في مقاطعة البنجاب بشرق باكستان.

 

وأكدت السلطات الباكستانية، في شهر يونيو الماضي، أن 20 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد.

 

ووفقًا لوسائل إعلام محلية باكستانية، تتكرر الحوادث المميتة في البلاد بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.

 

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مقتل وإصابة العشرات باكستان اصطدام حافلة

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