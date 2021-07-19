تعرف على محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام

كشفت دار الإفتاء المصرية عن محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام، حيث وجهت رسالة للحجاج مفاداها " متى صرت محرِمًا فلا تفعل، بل ولا تقترب مما صار مُحَرَّمًا عليك بهذا الإحرام"، وهم كالتالي:





- تغطية الرأس.

- حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد.

- عدم قصَّ الأظافر.

- لا تستخدم الطيب والروائح العطرية.

- لا تخالط زوجتك أو تفعل معها دواعي المخالطة، كاللمس والتقبيل بشهوة.

- لا تلبس أي مخيط.

- لا تتعرض لصيد البر الوحشي، أو لشجر الحرم.

- يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.

- محظور على المسلمة وعلى المسلم: المخاصمة والجدال بالباطل مع الرفقة؛ لقول الله سبحانه: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلحَجِّ}.

وأكدت دا الإفتاء أنه إذا فعل المحرم واحدا من هذه المحظورات قبل التحلل الأول -رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة- صح حجه، وصحت عمرته، ولكن عليه أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.