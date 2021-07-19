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تعرف على الأمور المباح فعلها للحجاج بعد الإحرام

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
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كشفت دار الإفتاء المصرية عن الأمور التي يباح فعلها للحجاج بعد الإحرام، وما يجب أن يفعلوه، وهم على النحو التالي:
 
1- بعد الإحرام يباح الاغتسال، وتغيير ملابس الإحرام، واستعمال الصابون للتنظيف ولو كانت له رائحة.
 
2- للمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم- لعائشة - رضي الله عنها- في ذلك بقوله: «انقضي رأسك وامتشطى".
 
3- يباح أيضًا الحجامة، وفقء الدمل، ونزع الضرس، وقطع العرق، وحك الرأس والجسد، دون شد الشعر.  
 
4- يباح النظر في المرآة والتداوى.
 
5- يباح التظلل بمظلة أو خيمة أو سقف.
 
6- يباح الاكتحال، والخضاب بالحناء للتداوى لا للزينة.
 
7- يباح قتل الذباب والنمل والقراد  والغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، وكل ما من شأنه الأذى.
 
8- أما حشرات جسد الآدمي - كالبرغوث والقمل- فللمحرم إلقاؤها، وله قتلها ولا شيء عليه، وإن كان إلقاؤها أهون من قتلها.
 
 9- أما شم الروائح الطيبة فدائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور فى مكان طيب الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.
 
10- إذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فلا شيء عليه عند الشافعية.

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