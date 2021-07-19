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عيد الأضحى 2021.. اتبع هذه النصائح قبل شراء الأضحية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:09 ص
بوابة الفجر
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يوافق اليوم الاثنين 19 يوليو 2021، وقفة عرفات، حيث يكون غدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الاضحى المبارك، ومن هنا تستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها قبل شراء الأضحية في العيد:
 
- ابتعد عن شراء الاضحية ذات الفرو الكثيف، ويمكن أن تكون حجمها خداعا للمشتري.

- يجب عند شراء الأضحية، مراعاة أن يكون الوزن المثالي لها ما بين 50 إلى 60 كيلوجراما حتى يكون فيه لحم ذو جودة.

- يجب عند شراء الأضحية مراعاة السن، فأفضل الانواع تتراوح أعمارها من عام ونصف إلى عامين، حيث أن اللحم يكون أفضل ولا يأخذ وقتا طويلا في الطهي.

- يمكن لمشتري الأضحية التعرف على عمرها من خلال الأسنان، يمعنى إذا كان لديه "جوزين" كبار في الأمام إذا هو في سن الرشد المناسب للشراء، وفي حالة كانت الأسنان كلها كبيرة فيكون عجوز ولا يفضل شراءه.

- اضغط على بطن الأضحية لكي تتاكد انها غير مملوءة بالملح وصالحة للشراء.

- عليك التأكد من أن الأضحية ليس بها عيب شرعي، وفقا لحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم: "أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها".

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