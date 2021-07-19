عيد الأضحى 2021.. الخطوات الصحيحة لشواء الأضحية

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لشواء أمن وصحي في عيد الأضحى 2021، حيث يوافق اليوم الاثنين 19 من يوليو وقفة عرفات وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن النصائح ما يلي:





1- الشواء في مكان مفتوح لان الأماكن المغلقة تبعث أول أكسيد الكربون نتيجة الفحم المحترق، وهذا يؤدي للاختناق.





2- ضع الشواية في مكان ليس به رياح نظرا لأن درجة جرارة الشوايات قد تصل لـ400 درجة مئوية.





3- ابتعد كل البعد عن المواد التي تؤدي إلى سرعة الاشتغال، مثل البنزين أو الكحول، لأنها قد تتسبب في نشوء لهب ناري.





4- يجب استعمال مواد الإشعال الخاصة، تجنبا لحوادث الشواء الشائعة كحروق الوجه والأيدي.





5- يجب أن تبعد الأطفال تماما عن الشواية عند شواء الأضحية لكي لا يتعرضون للإصابة.





6- لا يجوز استعمال الشوايات القديمة، إلا إذا كانت كل أجزائها متصلة ببعضها البعض جيدا؛ حيث ينبغي أن تكون الشبكة متصلة جيدا بالشواية، وألا تكون منحنية.





7- غسل اليدين جيدا بالصابون قبل الشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، منعا لانتقال البكتيريا.



