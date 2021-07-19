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تعرف على المواصفات التي يجب أن تتوافر في الأضحية قبل ذبحها

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:15 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في الأضحية قبل ذبحها لكي تتاكد من صحتها وسلامتها، حيث يحل غدا الثلاثاء الموافق 20 من يوليو لعام 2021 عيد الأضحى المبارك وعلى المضحى اتباع تلك الخطوات للتأكد من سلامة الأضحية وأنها خالية من العيوب قبل الذبح، ومنها ما يلي:

عيد الأضحى 2021.. سن الأضحية
الأغنام.. يجب أن تكون قد تجاوزت الستة أشهر
الماعز.. قد تخطى السنة
البقر.. يجب أن لا يقل عمرها عن عامين.
الإبل.. حتى سن الخمس سنوات

عيد الأضحى 2021.. توقيت الذبح
يجب أن تكون بعد أداء صلاة العيد مباشرة وحتى صلاة المغرب خلال أيام العيد الأربعة والمسماة بأيام التشريق، وفي حالة الذبح قبل صلاة العيد، فهذا يعد مخالفًا للشريعة الإسلامية.

عيد الأضحى 2021.. التأكد من صحة الأضحية
- يجب أن تكون العين لامعة وملتحمة العين وردية اللون، وتكون نظيفة وليس بها افرازات أو احمرار.
- يجب أن لا يوجد بالخروف  قطع بالأذن أو الذيل.
- يجب أن لا يوجد به جرح غائر أو طفيليات بالفروة، وأن تكون قوائمه الأربعة سليمة غير أعرج أو أعور.

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