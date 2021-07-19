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إيمان العاصي توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل وتُعلق"كان زمانك مجمعنا عشان تعيد علينا"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة لوالدها الراحل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت إيمان العاصي صورة لها ولشقيقاتها وأبنائهم برفقة والدها الراحل، وبدى الأطفال في الصورة وهم ممسكون عيديتهم، وعلقت عليها قائلة :"يا حبيبي يا بابا كل سنة وانت طيب يا روح قلبي يا نور عيني كان زمانك مجمعنا عشان تعيد علينا بحبك قوي قوي يا روح قلبي ".


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الدرامية مسلسل "الدايرة" وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.

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