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دار الإفتاء تكشف الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:18 ص
بوابة الفجر
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كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية، معلنة أنه يستحب أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها.

وقالت دار الإفتاء "لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وأضافت الإفتاء، وأما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب "الجزار" مقابل أجره أو كجزء منه.

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