دار الإفتاء تكشف الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية، معلنة أنه يستحب أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها.





وقالت دار الإفتاء "لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".



