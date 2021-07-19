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تفاصيل ألبوم مصطفى كامل الجديد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح ألبومه الغنائي الجديد، ومن المقرر طرحه بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، ويتضمن الألبوم 8 أغنيات جميعهم من كلماته، عدا أغنية واحدة وهي من كلمات الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان فستكون من نصيب مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع الموسيقي من نصيب باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، إسلام ساسو.

وكان مصطفى كامل قد طرح مؤخراً ألبوم "أنا نسيتك"، والذي تضمن 8 أغنيات جديدة، وهو من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب عن الغناء دامت حوالي 3 سنوات .



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