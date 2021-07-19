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إصابة 17 شخص إثر تعرضهم لحادث مروري بالمنيا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أسماء نجاتي
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أصيب فجر اليوم الاثنين، 17 شخصا إثر تعرضهم لحادث تصام بين سيارة ميكروباص أجرة وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا،. تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص أجرة والأخرى أتوبيس، فجر اليوم، على الفور انتقلت سيارات الأسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين وقوع الحادث بحري نفق البستان بالطريق الصحراوي الشرقي المار على المحافظة وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

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