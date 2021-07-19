غدًا.. جمعية الأورمان تبدأ في ذبح أضاحيها بمحافظة قنا

تبدأ غدًا جمعية الأورمان بمحافظة قنا يوم الثلاثاء صباحًا أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق في الانطلاق لذبح عدد (40) رأس ماشية محلية داخل مجزر قوص ومجزر نجع حمادى ومجزر فرشوط ومجزر قنا المعتمدين من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة قنا تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في مجزر قوص ومجزر نجع حمادى ومجزر فرشوط ومجزر قنا وتحت إشراف الأطباء البيطريين.



وأشار شعبان إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذى تطلقه الجمعية



وأوضح شعبان أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبًا وأن حصة محافظة قنا من المستورد 56 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.



يذكر أن جمعية الأورمان قد استفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الأضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى، وأجازت دار الافتاء مشروع صك الأضحية واعتبرته من السنة الحسنة وأجازت جميع ما استفتت عليه الأورمان حول هذا الموضوع.