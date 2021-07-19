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بهذه الكلمات..أروى جودة تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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حرصت الفنانه أروى جودة على تهنئ الشعب المصري والعربي بمناسبهة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " .

نشرت أروى جودة صورة جديده لها، وعلقت عليها قائلة:" كل سنه وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك " .

الجدير بالذكر أن أروى جوده شاركت في السباق الرمضاني السابق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حرب أهلية"، وهو بطولة يسرا، أروى، جميلة عوض، عمرو صالح، مايان السيد، رشدي الشامي، وهو من إخراج سامح عبد العزيز ، وتأليف أحمد عادل سلطان .

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