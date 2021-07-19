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مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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وزعت أمانة حزب مستقبل وطن مركز اطسا بمحافظة الفيوم، اللحوم بمناسبة عيد الأضحي المبارك وذلك على المستحقين من أهالينا بقري المركز وتوابعها.

وتم التوزيع على أهالينا البسطاء تحت إشراف أمين المركز عماد اللواج وبحضور النائب كمال أبو جليل عضو مجلس النواب وهيئة مكتب المركز وأمناء الامانات النوعية بالمركز حيث تم توزيع اللحوم بقري مركز اطسا من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمركز بالمرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

هذا وقد أشار أمين الحزب بالمركز أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم أهالينا البسطاء بمختلف القري والمراكز وذلك من خلال توفير المساعدات وإطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي ذلك انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبء عنه ودعم الأسر الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم.
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا
مستقبل وطن بالفيوم يوزع اللحوم على المستحقين بمركز إطسا

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مستقبل وطن اللحوم الفيوم إطسا

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