Advertisements

خبير يحذر السودان.. ويوجه مناشدة لمصر (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، السودان من احتمالية تعرضها لفيضانات، قائلا: "من الوارد أن يكون هناك فيضانات في السودان".

وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تعرض السودان لفيضانات هذا العام، هو أمر طبيعي يحدث في السودان سنويا، ولكنه يزداد في بعض السنوات.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الفيضانات في السودان ليس فقط من النيل الأزرق، ولكن من الأنهار الأخرى في السودان، مشددا على أهمية التعاون بين مصر والسودان في عمل مشروعات تحمي السودانيين من الفيضانات وكذلك تزيد من المياه لكل من مصر والسودان.

أخبار تهمك

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ 19 دقيقة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 11 ساعة

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ حوالي 10 ساعة

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول الكسوة الجديدة للكعبة المشرفة (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 16 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

10:04 ص

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس