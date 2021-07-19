خبير يحذر السودان.. ويوجه مناشدة لمصر (فيديو)

حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، السودان من احتمالية تعرضها لفيضانات، قائلا: "من الوارد أن يكون هناك فيضانات في السودان".



وأشار "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن تعرض السودان لفيضانات هذا العام، هو أمر طبيعي يحدث في السودان سنويا، ولكنه يزداد في بعض السنوات.



وأضاف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن الفيضانات في السودان ليس فقط من النيل الأزرق، ولكن من الأنهار الأخرى في السودان، مشددا على أهمية التعاون بين مصر والسودان في عمل مشروعات تحمي السودانيين من الفيضانات وكذلك تزيد من المياه لكل من مصر والسودان.

