محكمة يابانية تقضي بسجن أميركيين متواطئين في عملية تهريب كارلوس غصن

قضت محكمة يابانية، اليوم الاثنين، بسجن أميركيين متواطئين في عملية تهريب كارلوس غصن 24 و20 شهرا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت اليابان، بدأت محاكمة مايكل تايلور وابنه بيتر، المشتبه في تواطئهما في تهريب الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن من طوكيو في 2019، ما قد يكشف تفاصيل إحدى عمليات الهروب "الأكثر وقاحةً" في التاريخ الحديث.

وأوقف مايكل تايلور، العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية الذي انتقل للعمل في الحراسة الخاصة، وابنه بيتر تايلور، في مايو 2020 قرب بوسطن، شمال شرق الولايات المتحدة، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان.