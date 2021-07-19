أحمد فريد يُهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

هنأ الفنان أحمد فريد جمهوره بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد صورة جديده له، وعلق عليها قائلاً:" عيد أضحي مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم، كل سنه وانتم طيبين وبألف خير".



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فريد الدرامية مشاركته في مسلسل "فلانتينو" وهو بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز ، حمدي المرغني، محمد كيلاني ومن إخراج رامي إمام ، تأليف أيمن بهجت قمر.