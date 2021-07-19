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هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت منار غانم، متنبىء جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا طفيفا اليوم بمعدل درجتين على القاهرة، ولكن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، ولهذا لن نشعر بانخفاض الحرارة.

وناشدت "غانم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في وقت الظهيرة لأنها الفترة التي تسجل فيها أعلى درجة حرارة، ويفضل ارتداء غطاء رأس.

وأشارت: "سنشهد نشاط خفيف للرياح ليلا وسيخفض من نسب الرطوبة، ويجعل الطقس أفضل"، لافتة إلى أن نسبة الرطوبة تكون أعلى على البحر الأحمر، منوهة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا آخر يوم الخميس المقبل، حيث أن الأجواء في نهاية الأسبوع ستكون أفضل.

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