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قتيل وجرحى بإطلاق نار في أريزونا الأمريكية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
الفجر
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قالت شرطة مدينة توكسون، اليوم الاثنين، إن رجلا نفذ سلسلة هجمات بعد ظهر الأحد في ولاية أريزونا الأمريكية، انتهت بإطلاق نار على 5 أشخاص، قتل أحدهم، فيما أصيب المهاجم بجروح خطيرة على يد ضابط.

وقال قائد شرطة توكسون، كريس ماغنوس إن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما فتح النار على طاقم سيارة إسعاف، ما أدى إلى إصابة سائق السيارة (20 عاما) برصاصة في رأسه وحالته حرجة، كما أصيبت مسعفة وهي تبلغ من العمر 21 عاما، برصاصة في صدرها وذراعها وحالتها مستقرة، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

بعد ذلك، توجه المشتبه به إلى موقع حريق منزل قريب من موقع إطلاق النار الأول، وأطلق النار على رجال الإطفاء والجيران الذين كانوا يحاولون إخماد النيران، وأصاب أحد الجيران برصاصة في رأسه ما أدى إلى مقتله علىى الفور، كما أصاب رجل إطفاء وأحد الجيران.

وأضاف قائد الشرطة، أن ضابطا استجاب للحادث وواجه المشتبه به على بعد بنايتين، حيث صدم المشتبه به سيارة الضابط وفتح النار علبه، فرد الضابط بإطلاق النار ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

 وقال ماغنوس "هذه حادثة مأساوية للغاية ومروعة حقا.. التحقيق جار. ولم يتضح حتى الآن سبب الهجمات".

 

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