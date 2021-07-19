مصرع 3 أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 اخرين إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتحرر المحضر اللازم حول الحادث.



حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي النا على مركز بني مزار إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى ة مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.





إصابة 17 شخصا بالمنيا



ويشار إنه في فجر اليوم الاثنين، أصيب 17 شخص إثر تعرضهم لحادث تصام بين سيارة ميكروباص أجرة وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا،. تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص أجرة والأخرى أتوبيس، فجر اليوم، على الفور انتقلت سيارات الأسعاف الى موقع الحادث والجهات الامنية وتبين وقوع الحادث بحري نفق البستان بالطريق الصحراوي الشرقي المار على المحافظة وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخص بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.