السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى خارج المملكة

اشترطت الحكومة السعودية، على مواطنيها الراغبين في السفر إلى الخارج ابتداء من 9 أغسطس المقبل أن يكونوا قد تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأشار مصدر بوزارة الداخلية، إلى أن ذلك شريطة أن يقدم المواطنون قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (COVID19) خارج المملكة، والمتعافون من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

وجاء ذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المُوصَى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID19)، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل ــ بإذن الله ــ للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس، وفقًا لصحيفة عاجل.