أحمد حاتم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

جمهوره بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع

"إنستجرام" .



حيث نصح جمهوره بصيام يوم عرفة قائلاً:"متكسلوش تصوموا إن شاء الله لو قادرين، ده يوم جميل، كل سنة وانتوا طيبين " .



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد مسلسل "ليه لأ " وهو بطوله منة شلبي، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبد الرحمن، وهو من إخراج مريم أبو عوف ، وتأليف مريم نعوم .

هنأ الفنان أحمد حاتم