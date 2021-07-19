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أحمد حاتم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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هنأ الفنان أحمد حاتم جمهوره بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" .

حيث نصح جمهوره بصيام يوم عرفة قائلاً:"متكسلوش تصوموا إن شاء الله لو قادرين، ده يوم جميل، كل سنة وانتوا طيبين " .

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد مسلسل "ليه لأ " وهو بطوله منة شلبي، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبد الرحمن، وهو من إخراج مريم أبو عوف ، وتأليف مريم نعوم .

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