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أحمد حاتم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى
الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:54 ص
أروى حمدي
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هنأ الفنان أحمد حاتم جمهوره بمناسبه حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" .
حيث نصح جمهوره بصيام يوم عرفة قائلاً:"متكسلوش تصوموا إن شاء الله لو قادرين، ده يوم جميل، كل سنة وانتوا طيبين " .
والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد مسلسل "ليه لأ " وهو بطوله منة شلبي، سليم مصطفى، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبد الرحمن، وهو من إخراج مريم أبو عوف ، وتأليف مريم نعوم .
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