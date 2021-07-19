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السكة الحديد تعلن حالة الطوارئ لاستقبال العيد واستمرار حجز القطارات الإضافية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت هيئة السكة الحديد عن رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، وتشمل قائمة القطارات الإضافية:

-تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1934 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 20.10 يصل أسوان الساعة 08.45 فى اليوم التالى.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1935 بين ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 21.30 ويصل القاهرة الساعة 10.30 اليوم التالى.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1936 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.15 يصل أسوان الساعة 12.00 اليوم التالى.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1937 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 19.35 يصل القاهرة الساعة 07.55 اليوم التالى.

- تشغيل القطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان.

-تشغيل قطار 2013 مكيف أسوان القاهرة خلال الفترة من 23-2572021.

-تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2202 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان خلال الفترة على أن يقوم من القاهرة الساعة 09.10 ويصل أسوان الساعة 23.05 ذات اليوم.

-تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2203 ليقوم برحلات يومية بين أسوان والقاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 08.50 ويصل القاهرة الساعة 21.50 ذات اليوم.

-تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2204 ليقوم برحلات يومية بين القاهرة وأسوان على أن يقوم من القاهرة الساعة 00.45 ويصل أسوان الساعة 13.35 ذات اليوم.

- تشغيل قطار مخصوص روسى رقم 2205 ليقوم برحلات يومية بين أسوان القاهرة على أن يقوم من أسوان الساعة 00.50 ويصل القاهرة الساعة 15.00 ذات اليوم.

-كما سيتم خلال 2672021 تشغيل عدد 3 قطارات مُحسنة تحت مسمى "تحيا مصر" فى رحلة العودة لخدمة أهالى النوبة وهى تضم القطارات أرقام 2031 2037 أسوان القاهرة والقطار رقم 2033 بين أسوان الإسكندرية.

-سيتم خلال يوم 2572021 تشغيل عدد 1 قطار روسى وعدد 1 قطار تحيا مصر خدمة خاصة في رحلة العودة للإتحاد النوعى بين أسوان القاهرة.

- تشغيل قطارى 2029 يوم 2972021 فى رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان الاسكندرية خدمة خاصة في رحلة العودة لنادى أبو الريش.

- تشغيل قطارى 2027 يوم 2972021 فى رحلة العودة بعربات تحيا مصر بين أسوان الإسكندرية خدمة خاصة لنادى الجعافرة الرياضى.

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الكلمات المفتاحية

عيد الأضحى حجز القطارات الإضافية السكة الحديد

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