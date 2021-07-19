محافظ القليوبية يتابع حملة لإزالة تراكمات القمامة من شوارع شبرا الخيمة 

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة الحملة المكبرة التي شنها حي شرق شبرا الخيمة، لإزالة تراكمات القمامة بشوارع الحي، وذلك باستخدام معدات الحي، وعدد من المدن المجاورة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول.



وأكد المحافظ، أنه جرى إيقاف إجازات عمال النظافة، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك، مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا سواء بالنسبة لعمال النظافة أو العاملين بإدارات المتابعة الميدانية والإشغالات.



وتابع المحافظ أعمال الحملة حيث جرى رفع ألف طن قمامة من شارع 135، وجاري رفع باقي التراكمات من شارع 15 مايو وشارع بهتيم إسكو، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات والانتهاء من رفع تلك التراكمات خلال اليوم وغدا، مشددا على تكثيف النظافة حول المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة، حيث التقى بالعاملين بالمحطة بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام ووجه المحافظ برفع التراكمات المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المدفن العمومي بالعبور، كما التقى المحافظ بالعمال العاملين بالمحطة وهنأهم بعيد الأضحى المبارك.



كما شن المحافظ اليوم، حملة لإزالة الإشغالات بالطرق العامة حيث قام المحافظ بغلق ثلاثة كافيتريات بشارع الهيئة الزراعية بشرق شبرا الخيمة لتقديمهم الشيشة، وعمل إشغال بالطريق العام، كما جرى تحرير محاضر لأصحابها على ما قاموا به من مخالفات.



ورافق المحافظ اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبر الخيمة واللواء هشام رفعت رئيس حي شرق شبرا الخيمة.