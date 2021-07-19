المواعيد والضوابط.. خريطة الحدائق في عيد الأضحى





كشفت الحدائق عن استعدادتها لعيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمين الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



حديقة الحيوان

فتقرر زيادة مواعيد عمل استقبال الزوار في حديقة الحيوان بالجيزة لتبدأ استقبال الزوار من الثامنة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساء، مشيرًا إلى أن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من أبواب الحدائق، كما تقرر تواجد 6 آلاف زائر في حديقة الحيوان، ولا يزيد عدد زوار متحف الحديقة عن 30 زائرًا.



وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ستطبق الإجراءات الاحترازية داخل حديقة الحيوان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بجانب الحرص على تقليل التواجد قدر المستطاع فى الحديقة من خلال منع التكدسات داخل الحديقة خلال أيام العيد.





وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة ستفتح جميع أبواب حديقة الحيوان لمنع الزحام أمام البوابات، ضمن إجراءات منع تفشى فيروس كورونا، متابعا: "سنمع التكدسات بشكل أو بآخر بجانب الالتزام بالتباعد بين المواطنين لتقليل من احتمالية الإصابة بكورونا".



حديقة الأورمان

وعلى جانب آخر، قال المهندس عماد عبد المنعم نائب مدير حديقة الأورمان، إن هناك عدة ترتيبات تحدث في الحديقة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، من بينها عمل نظافة عامة للحديقة وصيانة لدورات المياه ومياه الشرب، بجانب فتح 3 بوابات في العيد تيسيرا على الزائرين.



وفي تصريحات تليفزيونية، وأوضح نائب مدير حديقة الأورمان، أنه تم إخطار الإدارة العامة للمرور بضرورة منع التكدس أمام البوابات، بجانب متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن كل بوابة بها جهاز لقياس درجة الحرارة.



حدائق القناطر

وبمناسبة عيد الأضحى، تم الإنتهاء من تطوير ٤ حدائق بالقناطر الخيريه هي حديقه عفله والمركز الثقافي والنيل والبحيرة ويجري حاليا تطوير حديقه الياسمين وتبلغ مساحة الحدائق التي تم تطويرها حوالي ٣٥ فدانا.







وأعمال التطوير شملت على إضافه شبكة إناره حديثه تسمح باستقبال الزائرين من ٨ص إلى ١١م بالاضافه لعمل مممشي أهل مصر على فرعي النيل دمياط ورشيد وإضافه برجولات ومقاعد وشلالات ومشايات وكافتريا وملاهي وألعاب أطفال وقاعه إفراج.



وتم التنسيق مع الأجهزه المعنية بمحافظه القليوبية لتامين الزوار وإستمتاعهم بالحدائق ليلا ونهار والمسطحات الخضراء الشاسعه والأشجار النادره مؤكدا ان جميع الحدائق مفتوحه لاستقبال الزائرين خلال جميع ايام العيد وأيام العطلات.



