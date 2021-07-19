Advertisements
ثالث أيام عيد الأضحى.. نيكول سابا تحيي حفلاً غنائياً بمدينة العلمين الجديدة
الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:12 ص
هبة أحمد
Advertisements
تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة العلمين الجديدة، وذلك يوم الخميس 22 يوليو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نيكول سابا حالياً لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.
والجدير بالذكر أن نيكول سابا انتهت أيضًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، وهي من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
Advertisements