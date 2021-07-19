ثالث أيام عيد الأضحى.. نيكول سابا تحيي حفلاً غنائياً بمدينة العلمين الجديدة

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة نيكول سابا حالياً لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

والجدير بالذكر أن نيكول سابا انتهت أيضًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، وهي من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.