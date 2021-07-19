قمة اليابان وكوريا الجنوبية في طي النسيان بسبب التلميحات الجنسية

واجهت خطط عقد أول قمة شخصية بين زعيما اليابان وكوريا الجنوبية عقبة بسبب تعليق مهين من قبل دبلوماسي ياباني بشأن رئيس كوريا الجنوبية، وهو أحدث تصعيد بين الجارين المنقسمين.





أفادت صحيفة يوميوري اليابانية، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، سيزور طوكيو ويعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، يوم الجمعة بالتزامن مع انطلاق أولمبياد طوكيو، كما نقلت وكالة "رويترز".





لكن الحكومتين نفتا، اليوم الاثنين، الانتهاء من الاجتماع، وأشار مكتب "مون" إلى "عقبة اللحظة الأخيرة".





ردت كوريا الجنوبية بغضب وقدمت احتجاجا إلى طوكيو بعد أن نقلت إذاعة يوم الجمعة عن دبلوماسي كبير في السفارة اليابانية في سيول قوله إن مون كان "يمارس العادة السرية" عندما وصف جهود الزعيم لتحسين العلاقات مع طوكيو.





وأثارت الضجة السياسية العلاقات الدبلوماسية المشحونة بالفعل بين البلدين بشأن قضايا بما في ذلك النزاعات الإقليمية وتاريخ الحرب، وألقت بمزيد من الشكوك حول الأمل في أن تكون دورة ألعاب طوكيو مناسبة لإطلاق زخم للتعاون الإقليمي.





وقال تقرير صحيفة "يوميوري"، إن "سوجا" و"مون" كانا يخططان لمناقشة القضايا التي أدت إلى توتر العلاقات على مدى أجيال، بما في ذلك تعويض الأشخاص الذين أجبروا على العمل في الشركات اليابانية وبيوت الدعارة العسكرية خلال الحكم الاستعماري لليابان 1910-1945.





وكشفت صحيفة "يوميوري"، إن اليابان تخطط أيضًا لاستبدال الدبلوماسي الكبير الذي يتخذ من سيول مقراً له بعد تصريحاته التي وردت أنباء بشأنها بشأن تعاملات "مون" مع اليابان.





وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، إن السفير حذر نائبه بشأن التصريحات التي تم الإبلاغ عنها ووصفها بأنها "غير مناسبة".





وقال كاتسونوبو كاتو، كبير أمناء مجلس الوزراء، في إفادة دورية: "التصريحات كانت غير مناسبة كدبلوماسي ونعتقد أنها مؤسفة للغاية."





وردًا على التقرير الخاص بإقالة الدبلوماسي، أكد "كاتو" إن وزير الخارجية سيقرر شؤون الموظفين في البعثات الخارجية، ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل.





وأضاف "كاتو"، أن القمة بين الزعيمين لم تتقرر، لكن إذا قرر "مون" الزيارة، فستستقبله اليابان.





وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن البلدين يجريان مناقشات لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن زيارة "مون".





وأضاف في بيان: "لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت زيارة إلى اليابان واجتماع سيجريان حيث لم يتخذ الجانب الياباني أي إجراء مرضي بشأن عقبة اللحظة الأخيرة أمام اجتماع (القمة)."





استدعى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونغ كون، السفير الياباني كويتشي أيبوشي يوم السبت للاحتجاج.





وقالت وزارة الخارجية في بيان: "طالب أيضًا الحكومة اليابانية باتخاذ خطوات ملموسة وواجبة على وجه السرعة لمنع تكرار مثل هذا الموقف."





ووصف "سوجا" هذا الشهر العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بأنها "صعبة للغاية"، مضيفًا، أن الأمر متروك لسيول لتقديم رد على المشاكل.





كان "مون" يأمل في وقت سابق أن تقدم الألعاب الأولمبية فرصة لكوريا الشمالية والجنوبية لتحسين العلاقات وإحياء محادثات السلام، قبل أن تعلن بيونج يانج أنها لن تشارك بسبب مخاوف من فيروس كورونا.



