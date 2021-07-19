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أستراليا تطيل مدة الإغلاق في فيكتوريا وسط تفشي دلتا كورونا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:18 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت السلطات الأسترالية إن ولاية فيكتوريا ستمدد إغلاق COVID-19 إلى ما بعد يوم الثلاثاء لإبطاء انتشار نوع دلتا شديد العدوى، على الرغم من انخفاض طفيف في الإصابات الجديدة في الولاية وعلى مستوى البلاد.

قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إن قواعد الإغلاق لن يتم رفعها حيث لا يزال يتم الكشف عن حالات في المجتمع، ووعد بتقديم مزيد من التفاصيل يوم الثلاثاء، عندما كان من المقرر انتهاء الإغلاق. وقال أندروز في مؤتمر صحفي في ملبورن، عاصمة الولاية: "ربما تكون هناك بضعة أيام من أشعة الشمس، ومن ثم هناك فرصة كبيرة للغاية للعودة إلى الإغلاق مرة أخرى. هذا ما أحاول تجنبه".

أبلغت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، يوم الاثنين عن 13 حالة مكتسبة محليًا، بانخفاض عن 16 حالة في اليوم السابق. يعيش ما يقرب من نصف سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة تحت الإغلاق المفروض لقمع تفشي تغذيه متغير دلتا شديد العدوى، والذي أصبح الأسوأ هذا العام.

من المقرر أن تنهي سيدني، أكبر مدينة في البلاد وعاصمة الولاية نيو ساوث ويلز، إغلاقًا استمر خمسة أسابيع في 30 يوليو، على الرغم من تأجيل تاريخ الانتهاء مرتين بالفعل. وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها يوم الاثنين، مما رفع عدد القتلى في الولاية إلى خمسة خلال تفشي المرض الأخير. وسجلت الدولة 98 حالة جديدة مكتسبة محليا، انخفاضا من 105 في اليوم السابق.

كانت 20 حالة على الأقل من الحالات الجديدة معدية بينما كانت لا تزال في المجتمع. قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان خلال مؤتمر إعلامي متلفز إنه "كلما اقتربنا من هذا الرقم إلى الصفر، كلما أسرعنا في إنهاء الإغلاق." يوجد حاليًا 82 شخصًا في المستشفيات، 24 منهم في العناية المركزة، سبعة منهم بحاجة إلى تهوية. وقالت بريجيكليان إن الولاية لن ترى آثار الإغلاق الصارم "لأربعة أو خمسة أيام أخرى" وناشدت الأشخاص الذين لا يختلطون مع عائلات ممتدة لأن معظم الإصابات تحدث داخل العائلات.

دفعت انتهاكات قواعد التباعد الاجتماعي في سيدني شرطة الولاية إلى بدء "دوريات عالية الوضوح" على طول الساحل، بما في ذلك المواقع السياحية الشهيرة في بوندي ومانلي. وقال وزير الصحة بولاية نيو ساوث ويلز براد هازارد للصحفيين: "أعتقد أنها يمكن أن تعتقد أن الإجراءات التي نتخذها للحفاظ على سلامة مجتمعنا يمكن التعامل معها بمثل هؤلاء الأحداث، فإن السلوك الغبي أمر محير للعقل".

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