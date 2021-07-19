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روسيا تجري تجارب صاروخية تفوق سرعتها سرعة الصوت

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا اختبرت صاروخ كروز تسيركون (زيركون) الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، حيث أصاب هدفًا أرضيًا قبالة ساحل بحر بارنتس على مدى أكثر من 350 كيلومترًا (217 ميلًا).

وقالت انترفاكس إن الصاروخ أطلق من سفينة تقع في البحر الأبيض وهي الأدميرال جورشكوف. وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه في مارس 2018، إن الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت جزء من جيل جديد من الأسلحة الروسية التي يمكن أن تضرب أي نقطة في العالم تقريبًا وتتفادى درعًا صاروخيًا أمريكيًا.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع المشاركين في العمل على صاروخ "تسيركون" وخص وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسية بالشكر. وقال "بالنسبة لهذا العمل.. فهو عمل هائل قام به علماؤنا ومصممونا وعمالنا الموهوبون والمتخصصون العسكريون. إنها مرحلة كبيرة في تجهيز القوات المسلحة بأحدث الأنظمة. أريد أن أهنئ كل من شارك في العمل على "تسيركون".

وسيجري استخدام هذه الصواريخ من على متن الحاملات البحرية، وهي السفن التي تعمل فوق سطح الماء والغواصات، وجميعها من دفعات الإنتاج التسلسلي وهي تضم السفن والغواصات المصنوعة والتي تجري صناعتها لتزود بصواريخ من طراز "كاليبر".

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سرعة السوت روسيا تسيركون تجارب صاروخية

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