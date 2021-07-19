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تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من "بي كا كا" شمال العراق

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، "تحييد 5 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، في منطقة متينة بشمال العراق".

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه  "تم تحييد الإرهابيين بواسطة مروحيات "أتاك" بعد رصدهم، في إطار عملية "مخلب البرق" المتواصلة شمالي العراق"، مؤكدة أنها "تواصل العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد أطلقت عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة"، في 23 أبريل الماضي، بشكل متزامن ضد "بي كا كا" في مناطق متينا وأفشين-باسيان، بشمال العراق.​​​​​​​

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