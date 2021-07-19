برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم البرتغال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني دخل في صراع من أجل التعاقد مع أحد نجوم ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن برشلونة يبحث عن لاعب خط وسط وكان قريبًا من التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم ولكن النجم الهولندي فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في اللحظات الأخيرة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز نجم خط وسط ليل الفرنسي لأن الشكوك تزداد كل يوم حول فشل صفقة الإسباني ساؤول نجم أتلتيكو مدريد الإسباني التبادلية مع الفرنسي جريزمان نجم البرسا.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نجم بنفيكا البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني السابق مطلوب في أكثر من نادي على رأسهم ليفربول الإنجليزي الذي يرغب في تعويض رحيل جورجينيو فينالدوم.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريناتو انضم إلى ليل في عام 2019 وكان في الموسم الماضي جزءا لا يتجزأ من بطل الدوري الفرنسي كما أنه فاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب كرة قدم في العالم تحت 21 سنة في 2016.



