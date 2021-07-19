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"وكالات": القوات الأمريكية تسرق كميات جديدة من القمح والنفط السوري

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وكالة "سانا" السورية بأن القوات الأمريكية أخرجت 40 شاحنة وصهريجا محملة بالقمح والنفط إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي في الحسكة.

وقالت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف منطقة اليعربية بالحسكة إن "رتلا مؤلفا من 40 شاحنة وصهريج نفط خرج من القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير واتجه إلى معبر الوليد غير الشرعي ومنه إلى شمال العراق".

وبينت المصادر أن إحدى الشاحنات كانت تقل جرافة للقوات الأمريكية تستخدمها في إقامة التحصينات الهندسية حول قواعدها وإقامة السواتر الترابية عبر تجريف الأراضي الزراعية العائدة للأهالي في مناطق انتشارها.

وأخرجت القوات الأمريكية أمس الأحد 70 شاحنة وصهريجا عبر المعبر ذاته.

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