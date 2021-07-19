بالأسماء.. "القوى العاملة" تعلن قائمة مستحقات العمالة المغادرة للأردن

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقًا، تحويل القائمة الـ43 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 244 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.





وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 311 ألفًا و231 دولارًا، ما يعادل 4 ملايين و870 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.



ومن جانبه قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، حيث ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة «فيسبوك» الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.



وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.



وفيما يلي الأسماء المستحقة:



