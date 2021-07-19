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لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:33 ص
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يقدم موقع الفجر الإلكتروني، مواعيد قطارات الوجه القبلي، وذلك للمسافرين، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 30 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
يذكر أن هيئة السكة الحديد، أعلنت أيضا، الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.
وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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