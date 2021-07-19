لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو

يقدم موقع الفجر الإلكتروني، مواعيد قطارات الوجه القبلي، وذلك للمسافرين، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 30 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





يذكر أن هيئة السكة الحديد، أعلنت أيضا، الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.



