Advertisements

لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يقدم موقع الفجر الإلكتروني، مواعيد قطارات الوجه القبلي، وذلك للمسافرين، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 30 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن هيئة السكة الحديد، أعلنت أيضا، الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى مع استمرار حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، حيث تدفع 170 قطارا إضافيا خلال الفترة من 13 حتى 30 يوليو الجارى على خطوط الوجه القبلى لخدمة أهالى الصعيد.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى قررت هيئة السكة الحديد الدفع بها خلال فترة عيد الأضحى ابتداء من 13 حتى 30 يوليو الجارى 6 قطارات مكيفة و6 قطارات روسية جديدة و12 قطار ضمن القطارات المُحسنة التى مسماها "تحيا مصر"، لتقوم برحلات يومية يصل إجماليها فى نهاية فترة تشغيل العيد 170 قطارات إضافيا تخدم أهالى الصعيد، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو
لو هتسافر الصعيد في العيد.. "الفجر" ينشر مواعيد القطارات حتى 30 يوليو

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطارات الصعيد عيد الأضحى المبارك بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تحرك برلماني ضد وزير التعليم استجابة لأولياء الأمور

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد لحظة حريق عائمة الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ياسمين عبد العزيز تستيقظ من الغيبوبة.. تفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف معلومات جديدة بعد الإفراج عن 6 نشطاء سياسيين

منذ حوالي 13 ساعة

الرد الأول لوالد حلا شيحة بعد اعتذارها علي مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 20 ساعة

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ موارد مائية يزف بشرى سارة لـ المصريين بشأن السد الإثيوبي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم البرتغال

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي من الأهلي على مقطع "سب شيكابالا"

منذ حوالي 20 ساعة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 14 ساعة

"على الترولي بتصرخ".. شاهدة عيان تكشف عن رؤيتها لـ ياسمين العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يجهز مفاجأة سارة للاعبي الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:27 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

10:19 ص

هيئة الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

10:04 ص

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

11:01 م

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

09:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس