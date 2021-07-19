إجراء مهم من الحكومة ضد استغاثات «فيسبوك» الكاذبة

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، عن أنَّ اللجنة ترصد بصفة دورية عددًا من الاستغاثات الطبية الكاذبة، والمنشورات، لاستغلال صور لأطفال مرضى، لجمع مبالغ مالية بدعوى مساهمة تلك المبالغ في إجراء عمليات جراحية.



وأضاف «المصري»، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش استعراضه حصاد «الاستغاثات الطبية» بالنصف الأول من العام الجاري، أنَّ اللجنة تتعامل مع «الاستغاثات الكاذبة» بـ«شكل قانوني».



وناشد رئيس «الاستغاثات الطبية» المواطنين التأكّد من صحة الاستغاثات الطبية، مع إرسال أي منشور يهدف لجمع أموال إلى الجهات الحكومية المختصة.