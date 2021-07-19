نيفين جامع: 23% زيادة في قيمة الصادرات والواردات تقفز 11%





أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 15 مليار و 370 مليون دولار مقابل نحو 12 مليار و 543 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 2 مليار و827 مليون دولار ،مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية





وقالت الوزيرة أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثر كبير فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، مشيرةً في هذا الاطار الى إن الصادرات المصرية شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال شهر يونيو الماضى بنسبة30 % حيث بلغت 2 مليار و 837 مليون دولار مقابل 2 مليار و 175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار .





وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 36 مليار 591 مليون دولار مقابل 32 مليار و 942 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و649 مليون دولار .





ولفتت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار و 823 مليون دولار مقابل 3 مليار و376 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 43% وجامعة الدول العربية بقيمة 4 مليار و 711 مليون دولار مقابل 4 مليار و676 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 1% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 843 مليون دولار مقابل 674 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 25% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار مقابل 710 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليار و 924 مليون دولار مقابل 3 مليار و 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 26% .





ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 51% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 42 مليون دولار مقارنة بـ 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 57% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة بـ 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 53%، وقطاع الاثاث بقيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة بـ 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 48% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.





واشارت الوزيرة الى ان القطاعات التصديرية تضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 138 مليون دولار مقارنة بـ 84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 301 مليون دولار مقارنة بـ 208 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 411 مليون دولار مقارنة بـ 313 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و35 مليون دولار مقابل مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 14% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 432 مليون دولار مقابل 349 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 24% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و661 مليون دولار مقابل مليار و569 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6% .





ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان اكبر 10 اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و69 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار وتركيا بقيمة 968 مليون دولار وايطاليا بقيمة 890 مليون دولار ومالطة بقيمة 589 مليون دولار والامارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار وليبيا بقيمة 450 مليون دولار والسودان بقيمة 392 مليون دولار والمانيا بقيمة 390 مليون دولار.



