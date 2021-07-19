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رئيس جهاز "العبور": بدء تنفيذ سوق حضارية كبديل للباعة الجائلين

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح  المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم البدء في تنفيذ سوق حضارية على مساحة 10 آلاف م٢، منها ٧٥٠٠ م٢ كأماكن انتظار تخدم على السوق والمناطق الخدمية المجاورة، لافتاً إلى أن السوق يتم تنفيذها كبديل للباعة الجائلين وللقضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة.

وأفاد رئيس جهاز مدينة العبور، أن السوق سيتم تنفيذها من المنشآت سهلة الفك والتركيب على مساحة ٢٥٠٠م٢ تقريبا محاطة بأسوار و 4 بوابات، وستحتوى على ٩٠ باكية تقريبا لتسكين الباعة الجائلين بها، وسيتم تزويد السوق بكامل المرافق اللازمة من مياه وصرف وكهرباء، وسيتم تشغيل السوق عن طريق إدارة التنمية بالجهاز.

من جانبه، أشار المهندس حمدى عبدالقوى، نائب رئيس جهاز مدينة العبور  للتنمية، إلى أنه تم تنفيذ نحو  20 حملة نهارية و10 حملات ليلية خلال الشهر الماضي على الباعة الجائلين وَالظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتى الأمن والأحياء وبمعاونة شرطة المرافق بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس جهاز العبور، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير ٦٥ محضر إشغال طريق بجانب إزالة العديد من الإشغالات والظواهر العشوائية، مؤكداً أن هدف الدولة ليس محاربة الظواهر السيئة والعشوائية فقط، وإنما توفير البديل الآمن والحضارى.

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