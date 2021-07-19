تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي الأولى في البريميرليج

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة مانشستر سيتي الأولى وذلك في مستهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتازفي الموسم المقبل 2021/2022.





ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام ومانشستر سيتي يوم الأحد 15 أغسطس 2021 استاد توتنهام هوتسبر وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت السعودية والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





يذكر أن مانشستر سيتي كان قد أنهى الموسم الماضي بطلا للدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، حيث بهذا التتويج عدد ألقابه في الدوري الإنجليزي إلى 7 بطولات منهم 5 في حقبة البريميرليج التي انطلقت موسم 1992/1993.





وحصد توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة وتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد على الرغم من خسارته لقب بطل كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد المان سيتي.



