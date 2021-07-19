ندى بسيوني تدعو بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز





تمنت الفنانه ندى بسيوني الشفاء العاجل لصديقتها الفنانه ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ندى بسيوني صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:" اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لاتنام" .





تابعت ندي قائلة " واكفها بركتك الذي لا يرام . واحفظها بعزك الذي لا يضام . واكلاها في الليل وفي النهار . وارحمها . يا كاشف الهم . يامفرج الكرب . يامجيب دعوه المضطربين، اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجلاً، غير آجل يا رب، ألف سلامه عليكي يا ياسمين " .



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانه ندى بسيوني الدرامية مشاركتها في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وهو بطوله محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين ، ك، ريم قاسم، ومن إخراج محمد علي ، تأليف أيمن سلامه .