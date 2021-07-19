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"الإسكان": تنفيذ مشروعات بـ 21.7 مليار جنيه فى تنمية سيناء

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ممثلاً فى جهاز تعمير سيناء، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحتى الآن، يتولى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بسيناء، ومحور قناة السويس، باستثمارات 21.7 مليار جنيه، منها مشروعات جارٍ تنفيذها باستثمارات 6 مليارات جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن وزارة الإسكان تضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولوياتها، تماشياً مع استراتيجية تنمية سيناء، مؤكداً أن هذه المشروعات تسهم فى تحسين جودة الطرق والخدمات المُقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى سيناء، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالى ويُوفر احتياجاتهم من الغذاء، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان للعمل والإقامة الدائمة بسيناء.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تتضمن المشروعات المُدرجة بخطة الجهاز فى العام المالى الحالى 2021 / 2022، لتنمية سيناء، تنفيذ 4 مشروعات بمركز ومدينة الشيخ زويد، بتكلفة 43 مليون جنيه، فى مجالات توصيل التيار الكهربائى للقرى لخدمة أهالى المركز والمدينة، وإنارة الطرق، ومياه الشرب، والإسكان البدوى، حيث تم تركيب 3 أكشاك كهربائية بالمحولات قدرة 500 ك.ف.أ بالمشتملات، بتكلفة 2.1 مليون جنيه وتم توريدها وتركيبها خلال شهر يوليو الجارى لدعم التيار الكهربائى بمدينة الشيخ زويد.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍ طرح وإسناد تنفيذ 7 محطات تحلية، وحفر بئر سطحى لكل محطة، لخدمة 7 مدارس، بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه، لتحسين خدمة مياه الشرب لطلاب هذه المدارس، وكذا مشروع إنارة 19 كم من الطريق الدولى (من مدينة الشيخ زويد حتى رفح بطول 11 كم - من مدينة الشيخ زويد حتى الشلاق بطول 8 كم)، بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه، لدعم الناحية الأمنية بالمدينة، ولمرتادى الطريق الدولى الساحلى، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 25 منزلاً بدوياً بقرى الشيخ زويد (الظهير – أبوطويلة)، بتكلفة تقديرية  12 مليون جنيه، لتوفير المسكن المناسب لعادات وتقاليد الأهالى بهذه القرى.

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