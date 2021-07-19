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أجهزة أمن القاهرة تكشف ملابسات واقعة مقتل مواطن خلال مشاجرة بالمرج

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي في كشف ملابسات واقعة مصرع مواطن خلال مشاجرة بسبب وجود خلافات مالية وتم ضبط مرتكب الواقعة بالمرج.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بإستقبال إحدى المستشفیات (أحد الأشخاص، مقیم بدائرة القسم) متوفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وبالفحص تبین حدوث مشادة كلامیة بین المتوفي و(بائع متجول، مقیم بدائرة القسم) حال تواجدھما بدائرة القسم بسبب خلافات مالیة فیما بینھما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتھم على المجني علیه بالضرب بإستخدام سلاح أبیض "مطواة " كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إلیها والتي أودت بحیاته، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (السلاح الأبیض المستخدم فى ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونیة.

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الكلمات المفتاحية

مصرع مشاجرة خلافات مالية حوادث الفجر

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