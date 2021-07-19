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حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:41 ص
الحجاج
الحجاج
وكالات
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وصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاثنين، إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، بعد أن تجمعوا، الأحد، في منى بيوم التروية، وهو أول مناسك الحج.

 

وفي اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يجتمع ضيوف الرحمن لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد جبل عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها. ومن فاته "عرفة" فاته الحج.

 

ويذكر أن عرفة أو عرفات، مسمى واحد عند لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات، المسمى بجبل الرحمة.

 

وجبل عرفات يبلغ ارتفاعه 30 مترا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وبوسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال، ووتره وادي عرنة.

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