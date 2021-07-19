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وزير الدفاع البريطاني: ملف الدفاع البريطاني المفقود لم يكن تجسس

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت بريطانيا إنها لم تعثر على أي دليل على وجود تجسس على صلة باكتشاف رزمة من الأوراق السرية في محطة للحافلات الشهر الماضي تحتوي على تفاصيل حول سفينة حربية بريطانية ورد فعل روسيا المحتمل على مرورها عبر البحر الأسود.

تم اكتشاف الوثائق السرية في جنوب إنجلترا بواسطة أحد المارة. وقال وزير الدفاع بن والاس في بيان اليوم الاثنين إن التحقيق في الخسارة أكد كيف فقدت الأوراق، وقال إن الشخص المسؤول قد تم تعليق تصريحه الأمني. وقال والاس: "لم يعثر التحقيق على أي دليل على التجسس، وخلص إلى عدم وجود تنازل عن الأوراق من قبل خصومنا".

واضاف "لقد أكد التحقيق بشكل مستقل ملابسات الخسارة، بما في ذلك إدارة الأوراق داخل الإدارة، والموقع الذي فقدت فيه الأوراق وطريقة حدوث ذلك. وتتفق هذه الأحداث مع الأحداث التي أبلغ عنها الفرد بنفسه. "

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تجسس الدفاع البريطاني

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