وزير الدفاع البريطاني: ملف الدفاع البريطاني المفقود لم يكن تجسس

قالت بريطانيا إنها لم تعثر على أي دليل على وجود تجسس على صلة باكتشاف رزمة من الأوراق السرية في محطة للحافلات الشهر الماضي تحتوي على تفاصيل حول سفينة حربية بريطانية ورد فعل روسيا المحتمل على مرورها عبر البحر الأسود.





تم اكتشاف الوثائق السرية في جنوب إنجلترا بواسطة أحد المارة. وقال وزير الدفاع بن والاس في بيان اليوم الاثنين إن التحقيق في الخسارة أكد كيف فقدت الأوراق، وقال إن الشخص المسؤول قد تم تعليق تصريحه الأمني. وقال والاس: "لم يعثر التحقيق على أي دليل على التجسس، وخلص إلى عدم وجود تنازل عن الأوراق من قبل خصومنا".



