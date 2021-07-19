"حماية الأطفال": معظم حالات الكبار بلا مأوى سببها عقوق الأبناء (فيديو)

قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إن البرنامج هدفه عمل تدخلات عاجلة للمتواجدين في وضعية الشارع على مستوى 13 محافظة.





وأشار "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك 17 وحدة متنقلة بها فريق متخصص يحاولون إقناع الأطفال والكبار بلا مأوى ترك الشارع والتوجه لدار رعاية، إلى جانب أنهم يعملون على رد الطفل لأسرته إذا كانت موجودة ويمكنها استقباله.





وأضاف أن الوحدة المتنقلة تم تصميمها بطريقة جاذبة للطفل، حيث يوجد بداخلها ألعاب مشوقة، ويعملون على تغيير رؤيتهم للحياة ليقنعوهم بالانضمان لدور الرعاية وإعادة تأهيلهم.





ولفت إلى أن معظم حالات الكبار بلا مأوى تكون بسبب عقوق من الأبناء أو مشاكل عقلية، مضيفا أن هناك تنسيق في العمل بين فريق البرنامج وأقسام الشرطة، حيث هناك من يتوجهون للشارع للتسول ويعتبروها مهنة.





ونوه بأن العربات المتنقلة ستنتشر في الشارع خلال أيام العيد ولها خط سير محدد، ويمكن التواصل مع الخط الساخن على الرقم 16439 للإبلاغ عن أي حالة.



