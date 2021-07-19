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الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:32 ص
الاهلي
الاهلي
محمد زويد
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يجلس أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، بالتساوي مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.

وانفرد أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 12 هدف، بينما يأتي أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 11 هدفاً.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 15 هدفًا
2- محمد شريف - الأهلي - 15 هدفًا
3- أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفًا
4- أحمد سمير - طلائع الجيش - 11 هدفًا
5- عمر كمال عبد الواحد - المصري - 11 هدفًا
6- رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
7- مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
9- يوسف أوباما - الزمالك - 9 أهداف
10- أحمد علي - البنك الأهلي - 9 أهداف

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