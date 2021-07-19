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الصراع يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري
الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:32 ص
محمد زويد
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يجلس أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 هدف، بالتساوي مع محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.
وانفرد أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك بالمركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 12 هدف، بينما يأتي أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 11 هدفاً.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 15 هدفًا
2- محمد شريف - الأهلي - 15 هدفًا
3- أشرف بن شرقي - الزمالك - 12 هدفًا
4- أحمد سمير - طلائع الجيش - 11 هدفًا
5- عمر كمال عبد الواحد - المصري - 11 هدفًا
6- رامي صبري - إنبي - 10 أهداف
7- مصطفى فتحي - سموحة - 10 أهداف
8- عمرو جمال - طلائع الجيش - 10 أهداف
9- يوسف أوباما - الزمالك - 9 أهداف
10- أحمد علي - البنك الأهلي - 9 أهداف
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