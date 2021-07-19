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"10 آلاف جنيه غرامة".. الطب البيطري يحذر من الذبح في الشارع (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، إنه تم توفير مجازر للمواطنين تغطي القاهرة بأكملها، وليس له عذر في قيامه بالذبح في الشارع.

وأشار "زينهم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن من سيقوم بالذبح في الشارع أو أمام محل جزارة سيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه طبقا لقانون البيئة، منوها بأنه اعتبارا من صباح يوم عيد الأضحى سيكون هناك لجان من الطب البيطري والبيئة والمحليات لمنع أي حالات ذبح في الشارع.

وأضاف أن الذبح في الشارع قد يؤدي إلى إصابة الحيوان بأمراض قد تنتقل للإنسان تسبب أمراض خطيرة، فضلا عن تلويث البيئة، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات في الشوارع.

وأوضح أن من يرصد حالات ذبح في الشارع بشكل مخالف أو أي نوع من أنواع الغش يمكنه الاتصال على الخط الساخن 19561، مؤكد أنه لم تظهر أي أوبئة في الثروة الحيوانية بمصر على مدار الخمس سنوات الماضية.

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