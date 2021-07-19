قناة"إقرأ"تطلق ٦ برامج لنقل وتغطية مناسك الحج على الهواء مباشرة



تحت شعار "بسلام آمنين" أطلقت قناة "إقرأ" ٦ برامج تعرض على الهواء مباشرة، في إطار خطتها الموسعة لتغطية مناسك الحج لهذا العام من المشاعر المقدسة ب ٣ لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.



وتقوم القناة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بعرض برنامج "أحكام الحج" تقديم الإعلامي سعيد حنتوش، ويستضيف خلال الحلقات كوكبة من العلماء والدعاة لمناقشة كل ما يتعلق بالحج وأحكامه.



كما تعرض القناة في تمام الرابعة والنصف عصراً برنامج "أيام معلومات" تقديم الإعلامي عادل بارباع، ويتحدث البرنامج عن أهم الأعمال المستحبة في هذه الأيام، وما يجب أن يفعله الحاج وغير الحاج، بالإضافة إلى مواكبة البرنامج لنفرة الحجيج من عرفات إلى مزدلفة ومنى.



كما تقوم القناة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بعرض برنامج "صحتك في الحج" تقديم الدكتورة نشوى السكري، حيث تستعرض مع ضيوف البرنامج أهم الموضوعات الصحية التي تهم الحاج وتحافظ على صحته خلال أداء المناسك.



واستكمالا لخطة التغطية الشاملة لموسم الحج، أطلقت القناة مجموعة آخرى من البرامج منها "يوميات الحج" ويعرض الساعة الثامنة مساء، تقديم عبد العزيز القدير ورولا ميمني، وبرنامج "مشاعر" الذي يعرض الساعة التاسعة والنصف مساء، تقديم الإعلامي وائل رفيق، بالإضافة إلى برنامج "فمن تعجل في يومين" الذي يقدمه كلا من إسماعيل الشبلي، عبد العزيز القدير ونبيل حماد.