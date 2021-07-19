البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد المستشار حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب



يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، مصليًا إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في حفظ الله ورعايته".



