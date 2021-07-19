Advertisements
الهند: تسجيل 38 ألفا و 164 حالة إصابة جديدة بكورونا
الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:36 م
وكالات
Advertisements
سجلت وزارة الصحة في الهند، اليوم الاثنين، 38 ألفا و 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية الهندية، إن إجمالي
حالات الاصابة بالفيروس بلغ 31 مليونا و 144 ألفا و 229 حالة إصابة.
وأفادت صحيفة "تايمز اوف انديا"،
نقلًا عن الصحة الهندية، بأنه تم تسجيل 499 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات
الوفاة بالفيروس 414 ألفا و 108 حالات.
Advertisements