سفير مصر باليابان يكشف كواليس بعثة مصر بأولمبياد طوكيو (فيديو)

قال السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، إن البعثة الأولمبية المصرية تصل طوكيو على دفعات، حيث وصل الجزء الأكبر منها، وكلهم مستقرين في القرية الأولمبية، ويتابع أحوالهم أولا بأول، كما أن أحوالهم الصحية بخير وتم الحصول على المسحات وفقا للاحترازات اليابانية والاشتراطات التي تطبقها اللجنة الأولمبية.





وأشار "كامل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن كل شيء على ما يرام وبدأنا نستعد للترتيبات الخاصة بالمنافسات والتي تقوم بها المنتخبات المصرية المشاركة في الألعاب الأولمبية.





وتابع سفير مصر لدى اليابان: "وصل خلال الأسبوع الماضي بعثة السلاح وزرتهم وكانوا في معسكر تدريبي لمدة أسبوع، كذلك وصل فريق الجمباز وفريق السباحة ووصل منتخب الكرة وبدأ اللاعبون تدريباتهم، ويبقى فقط الجزء الإداري والفني ورئاسة الوفد المصري".





ولفت السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان، إلى أن هذه الدورة خاصة وغير مسبوقة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تم تأجيلها لمدة عام كامل، وهو ما جعل اللجنة الأولمبية تفرض كل الاحترازات لتأمين الدورة وتجنب الإصابة بأي أذى أو نقل العدوى.



