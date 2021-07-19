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عبدالغفار يستعرض تقريرًا حول أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني حول أداء وأنشطة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، خلال العام الدراسي 2020-2021، والتي شهدت تنظيم العديد من الزيارات التدريبية للطلاب، لعدد من الهيئات والمؤسسات الصناعية المختلفة، واستكمال تدريب أعضاء هيئة التدريس وصقل مواهبهم وتعزيز مهاراتهم.

وأفاد التقرير بأن الجامعة نظمت العديد من الزيارات التدريبية الأسبوعية لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرامج (الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية)، وذلك تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ بهدف التعرف على الأجهزة والمعدات المختلفة المُستخدمة داخل المؤسسات الصناعية والتدريب بالممارسة العملية عليها، ولتحسين كفاءة خريجي الجامعة من الناحية العملية والعلمية.

وأشار التقرير إلى استكمال التدريبات على منظومة العمل بالجدارات بصفة دورية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، سواء كانت بالحضور فعليًا أو أونلاين.

وأضاف التقرير أنه تم إضافة برامج تكنولوجية جديدة بنظام الجدارات وهي، (برنامج تكنولوجيا نقل وإنتاج ومعالجة المنتجات البترولية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول ومعهد بحوث البترول المصري، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بالتعاون مع شركة ارثوميدكس أحد أكبر الشركات المتخصصة في الأطراف الصناعية في مصر.

ونوه التقرير إلى قيام الجامعة باستكمال شراء المعامل والورش الجديدة، حيث تم تجهيز ورشة الطاقة الشمسية، ومعمل الميكاترونكس، وورشة الصيانة، ومعامل الكمبيوتر الإضافية، وذلك من أجل تنفيذ التدريبات العملية للطلاب بالمستوى المأمول، ولتحسين جودة التدريبات العملية.

وذكر التقرير تنفيذ الطلاب ١٩ مشروعًا للتخرج بمرحلة الدبلوم العالي المهني، حيث تم تنفيذ ٤ مشروعات ببرنامج تكنولوجيا المعلومات، و٤ مشروعات ببرنامج الميكاترونكس، و١١ مشروعًا ببرنامج الطاقة الجديدة والمتجددة.

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